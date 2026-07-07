За сутки 6 июля в Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров

За 6 июля пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров, 19 случаев возгорания сухой растительности и 10 возгораний мусора.
Кроме того, зафиксировано одно ДТП и два происшествия на водных объектах — в результате несчастных случаев на воде погибли два человека.
В устранении последствий всех происшествий участвовали 376 спасателей и 94 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
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