Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки 6 июля в Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров

Об этом сообщили в донском ведомстве.

За 6 июля пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров, 19 случаев возгорания сухой растительности и 10 возгораний мусора.

Кроме того, зафиксировано одно ДТП и два происшествия на водных объектах — в результате несчастных случаев на воде погибли два человека.

В устранении последствий всех происшествий участвовали 376 спасателей и 94 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше