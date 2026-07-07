Чичерина и Найк Борзов станут хедлайнерами VI музыкального фестиваля «Рок над Амуром»

Музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» пройдет рядом с ареной «Ерофей» уже в шестой раз Хедлайнерами в этом году станут Чичерина и Найк Борзов. С ними разделят сцену победители первого фестиваля «Рок над Амуром» — группа «Двадцать», дальневосточные тяжеловесы The Starkillers и победитель фестиваля 2025 года — группа «Карманный томик». «Фестиваль “Рок над Амуром” — событие, которое каждый год с нетерпением ждут ценители музыки со всего края. Проект не только позволяет поддержать молодых музыкантов и вывести их творчество на большого зрителя, но и дарит жителям и гостям региона яркий музыкальный праздник», — отметили в министерстве культуры Хабаровского края. Заявки на участие в этом году подали более 140 команд из 12 регионов России. Три лучшие группы, прошедшие отбор, станут участниками фестиваля и получат возможность побороться за главный приз — запись собственного альбома. Итоги отбора объявят 20 июля. В жюри VI «Рока над Амуром» — директор и сооснователь музея «Мир говорящих машин» Евгения Веретенникова, саунд-продюсер и автор песен Алексей Панфилов, арт-директор и управляющая рок-клуба «Водолей» Дарья Кошелева, фронтмен The Starkillers Денис Рублевский, программный директор «Авторадио — Хабаровск» Александр Лесков.