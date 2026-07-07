Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане планируется создать единого оператора пассажирских перевозок

Также хотят внедрить единый билет.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане планируют создать единого оператора пассажирских перевозок и внедрить единый билет. Об этом на выездном заседании сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, внимание будет уделено интеграции платформы для оплаты билетов. В Татарстане более 1,8 тысячи автобусов, 500 трамваев, троллейбусов и электробусов, а также 38 электропоездов «Ласточка» и 23 судна для навигации.

Главной задачей названо повышение комфорта и регулярности общественного транспорта. Как отметил спикер, в Набережных Челнах это удалось, были приняты правильные решения по объединению автобусного и трамвайного управлений.

Напомним, в Казани до 22 июля частично ограничат движение по улице Шатурской. Это связано с реконструкцией водопровода.