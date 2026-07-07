В Татарстане планируется создать единого оператора пассажирских перевозок

По словам Ханифова, внимание будет уделено интеграции платформы для оплаты билетов. В Татарстане более 1,8 тысячи автобусов, 500 трамваев, троллейбусов и электробусов, а также 38 электропоездов «Ласточка» и 23 судна для навигации.