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Прокуратура организовала проверку из-за задержки трех рейсов в Кольцово

Свердловская прокуратура организовала проверку из-за задержки рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки рейсов в аэропорту Кольцово. На момент 7 июля из Екатеринбурга задерживаются рейсы в Нячанг, Анталью и Сочи.

— На первом этаже аэропорта для оперативного реагирования на обращения граждан организована работа мобильной приемной. Пассажиры могут получить необходимые консультации, а также подать официальные заявления о нарушении их законных интересов со стороны авиакомпаний, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Также надзорное ведомство контролирует предоставление обязательных услуг пассажирам, ожидающим вылета.

Напомним, что 6 июля из-за вводимых ограничений на прием и вылет воздушных судов были отменены рейсы в Москву и Бишкек, а также задержаны 19 рейсов.