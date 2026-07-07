Прокуратура организовала проверку из-за задержки трех рейсов в Кольцово

— На первом этаже аэропорта для оперативного реагирования на обращения граждан организована работа мобильной приемной. Пассажиры могут получить необходимые консультации, а также подать официальные заявления о нарушении их законных интересов со стороны авиакомпаний, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.