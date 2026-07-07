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Хабаровский музыкальный театр завершил сотый сезон премьерой

Хабаровский музыкальный театр завершил сотый сезон премьерой спектакля по Агате Кристи «Восточный экспресс».

Источник: "Российская газета"

Хабаровский музыкальный театр завершил сотый сезон премьерой спектакля по Агате Кристи «Восточный экспресс».

В этой постановке задействована практически вся труппа театра. Три дня мистический музыкальный детектив — так его жанр обозначали авторы — шел с аншлагом.

«Восточный экспресс» стал седьмой по счету премьерой сотого сезона.

В театре подвели итоги — спектакли посетили более 80 тысяч зрителей. Состоялся 151 показ спектаклей и концертов, из них 25 выступлений — на гастролях.

Спектакли театра увидели зрители Москвы, Приморья, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Николаевска-на-Амуре и Южно-Сахалинска.

Оперетта «Сильва», которой открылся сотый сезон, признана в этом году лучшим спектаклем Хабаровского края, постановки «Анна Каренина» и «Метель» стали номинантом и дипломантом Национальной театральной премии «Золотая маска».