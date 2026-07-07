Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Шахты снизили давление водоснабжения из-за аварии

В городе Шахты с утра 7 июля снижено водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе по улице Шоссейная. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В городе Шахты с утра 7 июля снижено водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе по улице Шоссейная. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Ограничения затронули поселки 20 лет РККА и Воровского, а также начальные адреса улиц Ленина, Пролетарской, Рабоче-Крестьянской, а также улиц Чухновского, Дзержинского, Автомобильный, Коммунальную, Трудовую, переулков Межевой, Новый, Нижний, Алма-Атинский, улицу Забалочную и прилегающие к ним улицы.

Завершить работы планируют до 17:00. Для жителей, как отмечается, организован подвоз воды по заявкам.