Прилепин: Киев намерен масштабировать атаку в Старобельске на всю Россию

— Я говорю: «Вы думаете, это только Старобельск? Это какой-то исключительный случай?» В планах Украины это должно быть масштабировано на всю территорию России. Все школы, интернаты, детские сады, кружки кройки и шитья в любом городе от запада до Дальнего Востока они определили для себя как законные цели, — заявил писатель в интервью ТАСС.