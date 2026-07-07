Украинские власти намерены масштабировать удар по колледжу в Старобельске на всю территорию России. Об этом во вторник, 7 июля, заявил писатель Захар Прилепин.
— Я говорю: «Вы думаете, это только Старобельск? Это какой-то исключительный случай?» В планах Украины это должно быть масштабировано на всю территорию России. Все школы, интернаты, детские сады, кружки кройки и шитья в любом городе от запада до Дальнего Востока они определили для себя как законные цели, — заявил писатель в интервью ТАСС.
Украинские войска в ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по Старобельску. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенного в том же здании, находились около 80 студентов.
В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины погиб 21 человек, многие получили ранения. После этого Министерство иностранных дел России пригрозило ударами по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве.