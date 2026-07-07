Два рейса отменили и четыре задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

Временные ограничения, введенные в нижегородском аэропорту, стали причиной отмены или задержки рейсов 7 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
В частности, не состоятся полеты в Санкт-Петербург и Москву. Рейс в город на Неве ожидался еще 20:30 6 июля, затем его перенесли на 7 число, а потом и вовсе отменили. Борт в столицу России должен был отправиться из Нижнего Новгорода в 09:40, но пассажиры его так и не дождались.
Вылет в Минск задержан сегодня на четыре часа: рейс перенесли с 06:00 на 10:00. Кроме того, придется подождать пассажирам, которые планировали поездку в Калининград. В пункт назначения самолет отправится только в 10:40. Вместо 09:00 в 12:45 состоится рейс в Екатеринбург и вместо 05:00 в 15:45 — в Москву.
С опозданием в столицу ПФО прибудут самолеты из Минеральных Вод, Казани и Санкт-Петербурга. Кроме того, отменен рейс Москва — Нижний Новгород.
Ранее мы писали, что режим опасности БПЛА ввели в Нижегородской области 7 июля.