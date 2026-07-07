Два рейса отменили и четыре задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

В частности, не состоятся полеты в Санкт-Петербург и Москву. Рейс в город на Неве ожидался еще 20:30 6 июля, затем его перенесли на 7 число, а потом и вовсе отменили. Борт в столицу России должен был отправиться из Нижнего Новгорода в 09:40, но пассажиры его так и не дождались.