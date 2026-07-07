В городе Покрове Владимирской области открыли «Добро. Центр»

Новое пространство работает на базе филиала Московского педагогического государственного университета. Оно ориентировано на развитие волонтерского движения. Там эксперты будут помогать молодым людям создавать проекты, готовить заявки на грантовые конкурсы Росмолодежи, искать софинансирование. Также в «Добро. Центре» будут проводить тренинги, мастер-классы и курсы по управлению командами и социальному проектированию, консультации по вопросам участия в крупнейших всероссийских форумах, образовательных программах и стажировках.