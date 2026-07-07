В городе Покрове Владимирской области открыли «Добро. Центр»

«Добро. Центр» открыли в городе Покрове во Владимирской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве молодежной политики региона.
Новое пространство работает на базе филиала Московского педагогического государственного университета. Оно ориентировано на развитие волонтерского движения. Там эксперты будут помогать молодым людям создавать проекты, готовить заявки на грантовые конкурсы Росмолодежи, искать софинансирование. Также в «Добро. Центре» будут проводить тренинги, мастер-классы и курсы по управлению командами и социальному проектированию, консультации по вопросам участия в крупнейших всероссийских форумах, образовательных программах и стажировках.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.