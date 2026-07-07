Священник Батаногов объяснил, как правильно молиться перед чудотворной иконой

Многие люди подходят к святыням с потребительским настроем, воспринимая их как своего рода духовный «банкомат». Они ставят свечи перед иконами, делают пожертвования и прикладываются к образам, надеясь на исцеление, решение жилищных проблем или улучшение личной жизни. Им кажется, что древность и намоленность иконы гарантируют исполнение их желаний. Однако отец Алексей считает, что это заблуждение: чудо не зависит от возраста иконы. Известны случаи, когда чудеса происходили перед простыми бумажными образами, напечатанными на полиграфическом станке.