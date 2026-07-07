Священник Батаногов объяснил, как правильно молиться перед чудотворной иконой

В стремлении быстро исполнить свои желания верующие нередко выстраиваются в длинные очереди к наиболее почитаемым святыням, полагая, что «могущественная» икона непременно ответит на их молитвы. Но что на самом деле определяет, услышит ли Бог их просьбы, и можно ли получить чудо, стоя в храме долгие часы, объяснил настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве, протоиерей Алексей Батаногов, в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Миф о «духовной гарантии».
Многие люди подходят к святыням с потребительским настроем, воспринимая их как своего рода духовный «банкомат». Они ставят свечи перед иконами, делают пожертвования и прикладываются к образам, надеясь на исцеление, решение жилищных проблем или улучшение личной жизни. Им кажется, что древность и намоленность иконы гарантируют исполнение их желаний. Однако отец Алексей считает, что это заблуждение: чудо не зависит от возраста иконы. Известны случаи, когда чудеса происходили перед простыми бумажными образами, напечатанными на полиграфическом станке.
Почему не исполняются просьбы?
По словам отца Алексея, ключевую роль в исполнении молитвы играет вера, надежда и упование на Бога. Иногда мы просим о ненужном или несвоевременном, и в таких случаях Господь не исполняет нашу просьбу.
«Возможно, то, о чем мы просим, действительно нам необходимо, но сначала нужно потерпеть, смириться, потрудиться. Причины могут быть разными», — объясняет настоятель.
Смысл древних святынь.
Возникает вопрос: если чудотворный статус иконы не гарантирует исполнения желания, зачем люди стремятся к древним, веками почитаемым образам, совершают паломничества и заботятся о сохранении и реставрации святынь? По мнению отца Алексея, намоленность иконы — это не гарантия чуда, а способ настроить душу человека на молитву и укрепить веру.
«Такие образы часто обычно очень красивые, глубокие, духовные. Они помогают нам молиться более сосредоточенно, потому что мы знаем: через этот образ Божия помощь уже многократно являлась людям», — говорит священник.
Как правильно молиться?
Даже глубокая сосредоточенность перед древней иконой не отменяет главного принципа христианской жизни — доверия воле Божьей. По словам отца Алексея, промысел Божий всегда мудрее и милосерднее человеческих планов. Поэтому он советует завершать свои молитвы формулой абсолютного доверия: «Господи, сделай не как я хочу, а как Ты. Пусть мне будет по Твоей любви, пусть мне будет по Твоей святой воле».