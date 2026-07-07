Центр Москвы частично перекроют 11 июля ради парада ретротранспорта

С 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение в Садовническом и Устьинском проездах, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту. Отмечается, что движение в этот промежуток остановится не более чем на 10 минут. Кроме того, с 00:01 до 20:00 нельзя будет припарковать автомобиль на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.