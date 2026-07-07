Депутат ЗСНО Владислав Атмахов запустил официальный канал в MAX

Владислав Атмахов, депутат ЗСНО от партии ЛДПР, анонсировал запуск своего официального публичного канала в MAX. Об этом депутат сообщил в социальной сети.
«Для меня важно быть открытым и оставаться на связи. Уверен, что этот канал станет еще одной площадкой для общения и обмена мнениями», — заявил депутат.
Площадка призвана стать источником оперативных сведений о работе Законодательного Собрания Нижегородской области и Нижегородского регионального отделения ЛДПР. Как отметил сам Атмахов, для него принципиально сохранять открытость и поддерживать связь с аудиторией.
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