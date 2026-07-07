На птицефабрике под Красноярском ввели карантин из-за опасной болезни

В одном из корпусов АО «Птицефабрика Бархатовская» в селе Бархатово выявлен случай ньюкаслской болезни птиц. Ветеринарная служба Красноярского края опубликовала приказ о введении карантина до 1 сентября.
Ограничения действуют на территории всего предприятия. Запрещено выпускать птиц или перемещать их, посещать помещения посторонними, торговать продукцией, включая тушки, яйца, пух и перо. Исключения предусмотрены только для отдельных случаев, прописанных в инструкции по борьбе с болезнью.
Ньюкаслская болезнь (псевдочума птиц, или азиатская чума птиц) — вирусное заболевание, которое поражает дыхательную, нервную и пищеварительную системы птиц. Для непривитого поголовья оно часто заканчивается гибелью и наносит серьезный ущерб хозяйствам.
На время карантина руководителю Березовского отдела ветеринарии поручено разработать план по ликвидации очага и недопущению распространения инфекции.
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