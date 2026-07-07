На птицефабрике под Красноярском ввели карантин из-за опасной болезни

Ограничения действуют на территории всего предприятия. Запрещено выпускать птиц или перемещать их, посещать помещения посторонними, торговать продукцией, включая тушки, яйца, пух и перо. Исключения предусмотрены только для отдельных случаев, прописанных в инструкции по борьбе с болезнью.