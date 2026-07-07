В Хабаровском крае поймали браконьеров с 160 тоннами краснокнижной рыбы

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Хабаровском крае остановили незаконную перевозку 164 килограммов осетровой рыбы и икры, занесённых в Красную книгу.
В ночное время на одной из улиц Комсомольска‑на‑Амуре инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус для проверки документов. Их внимание привлекли мешки, находившиеся в салоне автомобиля. Водитель пояснил, что транспортирует тушки сазанов.
В ходе более тщательного осмотра оказалось, что в мешках хранились 164 кг частей осетровых рыб, а также полулитровая ёмкость с чёрной икрой. Этот факт подтвердила экспертиза. После этого водитель сознался, что приобрёл деликатесы у неизвестного в Амурске за 6 тысяч рублей и планировал перепродать их.
В настоящее время мужчина находится под обязательством о явке: в отношении него возбуждено уголовное дело. Биоресурсы изъяты, автомобиль помещён на специализированную стоянку. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел России.
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