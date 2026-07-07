В Хабаровском крае поймали браконьеров с 160 тоннами краснокнижной рыбы

В ходе более тщательного осмотра оказалось, что в мешках хранились 164 кг частей осетровых рыб, а также полулитровая ёмкость с чёрной икрой. Этот факт подтвердила экспертиза. После этого водитель сознался, что приобрёл деликатесы у неизвестного в Амурске за 6 тысяч рублей и планировал перепродать их.