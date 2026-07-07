Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае поймали браконьеров с 160 тоннами краснокнижной рыбы

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Хабаровском крае остановили незаконную перевозку 164 килограммов осетровой рыбы и икры, занесённых в Красную книгу.

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Хабаровском крае остановили незаконную перевозку 164 килограммов осетровой рыбы и икры, занесённых в Красную книгу.

В ночное время на одной из улиц Комсомольска‑на‑Амуре инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус для проверки документов. Их внимание привлекли мешки, находившиеся в салоне автомобиля. Водитель пояснил, что транспортирует тушки сазанов.

В ходе более тщательного осмотра оказалось, что в мешках хранились 164 кг частей осетровых рыб, а также полулитровая ёмкость с чёрной икрой. Этот факт подтвердила экспертиза. После этого водитель сознался, что приобрёл деликатесы у неизвестного в Амурске за 6 тысяч рублей и планировал перепродать их.

В настоящее время мужчина находится под обязательством о явке: в отношении него возбуждено уголовное дело. Биоресурсы изъяты, автомобиль помещён на специализированную стоянку. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел России.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.