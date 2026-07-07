Воронежские уличкомы передали в зону СВО инструменты

— Активисты ТОС координируют усилия жителей, привлекают местных предпринимателей, сортируют и упаковывают грузы, договариваются о логистике. Эта сплочённость превращает локальные инициативы в ощутимую поддержку для тех, кто находится на передовой, — прокомментировали в управе Ленинского района. — Именно благодаря такой вовлечённости и неравнодушию помощь доходит до адресатов своевременно и точно по назначению.