Мэр Биробиджана проверил дамбы и поручил ежедневно докладывать о гидрологической обстановке

Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин провёл объезд городских гидротехнических сооружений и дал ряд поручений по контролю за паводковой ситуацией. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил Алексей Кузьмин в своём канале, совместно с представителями управления по делам ГО и ЧС он осмотрел городские дамбы и оценил работу шандор. На сегодняшний день гидрологическая обстановка в областном центре остаётся в норме, всё работает в штатном режиме. Специалистам управления ГО и ЧС мэрии поставлена задача ежедневно докладывать об обстановке на реках Биробиджана. На особом контроле — районы, где возможно подтопление из-за дождевого паводка. Также поручено проверить работоспособность насосов.
Кроме того, мэр потребовал от управления ЖКХ отработать с руководством управляющих компаний вопрос откачки воды во дворах. «Ситуация во многих сложилась неблагоприятная. Люди попросту не могут выйти из подъездов», — написал Алексей Кузьмин.
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