Мэр Биробиджана проверил дамбы и поручил ежедневно докладывать о гидрологической обстановке

Как сообщил Алексей Кузьмин в своём канале, совместно с представителями управления по делам ГО и ЧС он осмотрел городские дамбы и оценил работу шандор. На сегодняшний день гидрологическая обстановка в областном центре остаётся в норме, всё работает в штатном режиме. Специалистам управления ГО и ЧС мэрии поставлена задача ежедневно докладывать об обстановке на реках Биробиджана. На особом контроле — районы, где возможно подтопление из-за дождевого паводка. Также поручено проверить работоспособность насосов.