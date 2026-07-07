225 тысяч рублей обещают выпускникам, переехавшим в Нижегородскую область

Напомним, Нижний Новгород занял 22-е место в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат в отраслях. Согласно данным аналитиков, самые высокие доходы в городе получают специалисты в сфере IT и связи — в среднем 177 тысяч рублей до вычета налога. При этом общая средняя номинальная зарплата по Нижнему Новгороду составляет 104 тысячи рублей.