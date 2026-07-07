Больница имени И. Н. Григовича в Карелии получит новое оборудование

Первая партия из пяти единиц оборудования уже прибыла в больницу. Речь идет в том числе об аппарате ИВЛ, который позволяет вентилировать легкие. Также в прибывшей партии нового оборудования был видеобронхоскоп с набором для трудной интубации. Он помогает минимизировать риски осложнений при наличии травм, врожденных аномалий гортани, позвоночника, трахеи.