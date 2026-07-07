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Больница имени И. Н. Григовича в Карелии получит новое оборудование

Часть приборов, в том числе аппарат ИВЛ и видеобронхоскоп, уже прибыли в медучреждение.

Детская республиканская больница им. И. Н. Григовича в Карелии при поддержке нацпроекта «Семья» в этом году получит 40 единиц оборудования, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Так, учреждение оснастят гибким видеобронхоскопом, многопараметрическим монитором, одноканальным прикроватным инфузионным насосом, цифровой стационарной диагностической рентгеновской системой и другой техникой.

Первая партия из пяти единиц оборудования уже прибыла в больницу. Речь идет в том числе об аппарате ИВЛ, который позволяет вентилировать легкие. Также в прибывшей партии нового оборудования был видеобронхоскоп с набором для трудной интубации. Он помогает минимизировать риски осложнений при наличии травм, врожденных аномалий гортани, позвоночника, трахеи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.