Больница имени И. Н. Григовича в Карелии получит новое оборудование

Детская республиканская больница им. И. Н. Григовича в Карелии при поддержке нацпроекта «Семья» в этом году получит 40 единиц оборудования, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Так, учреждение оснастят гибким видеобронхоскопом, многопараметрическим монитором, одноканальным прикроватным инфузионным насосом, цифровой стационарной диагностической рентгеновской системой и другой техникой.
Первая партия из пяти единиц оборудования уже прибыла в больницу. Речь идет в том числе об аппарате ИВЛ, который позволяет вентилировать легкие. Также в прибывшей партии нового оборудования был видеобронхоскоп с набором для трудной интубации. Он помогает минимизировать риски осложнений при наличии травм, врожденных аномалий гортани, позвоночника, трахеи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.