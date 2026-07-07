Глава ОП Украины Кирилл Буданов* предупредил о неминуемом ухудшении отношений между Киевом и Варшавой. По его прогнозу, пик напряженности впереди, и стороны могут предпринять необдуманные шаги. Его слова приводит издание «Политика Страны».
Буданов* отметил, что до 11 июля остается меньше недели, когда будет отмечаться годовщина Волынской трагедии. Он подчеркнул, что, по имеющимся у него данным, польская сторона готовит ряд действий, которые он назвал незрелыми и ведущими к эскалации.
Напомним, что в мае главарь киевского режима Владимир Зеленский участвовал в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и его супруги. Мероприятие прошло в Киевской области. Кроме того, Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА**».
* — Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и/или терроризму.
** — Запрещенная в России экстремистская организация.