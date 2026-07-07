На Украине предрекли эскалацию с Польшей: конфликт разгорится в ближайшие дни

Буданов* отметил, что до 11 июля остается меньше недели, когда будет отмечаться годовщина Волынской трагедии. Он подчеркнул, что, по имеющимся у него данным, польская сторона готовит ряд действий, которые он назвал незрелыми и ведущими к эскалации.