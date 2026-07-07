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Депутат Думы Хабаровска Андрей Фёдоров не является членом «Единой России»

Об этом сообщили в региональном отделении политической партии.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пресс-служба Хабаровского регионального отделения «Единой России» прокомментировала случившийся в Москве инцидент с депутатом городской Думы Хабаровска Андреем Фёдоровым. Накануне народный избранник был задержан полицией за появление в нетрезвом виде в общественном месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Тверской районный суд столицы признал Фёдорова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и назначил административный арест сроком на 13 суток. Отмечается, что депутат Думы Хабаровска распивал спиртное у входа на станцию метро «Театральная», отказался предъявить документы полиции и препятствовал в установлении его личности.

— Андрей Федоров не является членом партии «Единая Россия», — отметили в пресс-службе местного филиала политического объединения. — Решением Президиума Регионального политического совета его членство в Партии было прекращено еще до событий, которые в настоящее время получили общественный резонанс. Все последующие действия и публичные заявления Андрея Федорова являются исключительно его личной ответственностью и не имеют отношения к деятельности и официальной позиции Партии.

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