Депутат из Хабаровска получил 13 суток ареста в Москве за распитие алкоголя

Тверской районный суд города Москвы 6 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в отношении депутата Хабаровской городской Думы Андрея Федорова, сообщает в мессенджере МАХ (12+) пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.
«Суд установил, что 4 июля в вечернее время Федоров, находясь около входа на станцию метро “Театральная”, распивал алкогольную продукцию, в связи с чем был задержан сотрудниками полиции, при это Федоров отказался предоставить документ, удостоверяющий личность, а также проследовать в отдел полиции для установления личности», — говорится в сообщении.
Суд признал Федорова виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.
Как стало известно ИА AmurMedia, арестованный в Москве депутат Хабаровской городской Думы Андрей Федоров был исключен из «Единой России» до произошедших событий.
«Андрей Федоров не является членом партии “Единая Россия”. Решением Президиума Регионального политического совета его членство в Партии было прекращено еще до событий, которые в настоящее время получили общественный резонанс. Все последующие действия и публичные заявления Андрея Федорова являются исключительно его личной ответственностью и не имеют отношения к деятельности и официальной позиции Партии», — сообщили в пресс-службе Хабаровского регионального отделения «Единой России».