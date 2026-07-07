Туристский информационный центр представит свой павильон на фестивале «АмурФест. Лето»

11 и 12 июля на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль «АмурФест. Лето». Туристский информационный центр представит там свой павильон. Гости павильона смогут услышать о самых красивых уголках природы Хабаровского края, познакомиться с культурой малочисленных народов Севера и авторскими турами. Также посетители смогут испытать на себе VR-технологии, сделать оберег из экокожи, поучаствовать в тематических интерактивах и беспроигрышной лотерее. Гости фестиваля смогут узнать, куда отправиться этим летом — туристическая компания представит активные и семейные маршруты, экскурсии выходного дня по Хабаровскому краю и всему Дальнему Востоку. Туристический стенд появится на фестивале «АмурФест. Лето» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».