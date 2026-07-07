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На дороге к деревне Заполье в Прикамье благоустроили пешеходную зону

Там уложили новый тротуар и смонтировали современную систему уличного освещения.

Благоустройство пешеходной зоны провели в Пермском крае на дороге, ведущей к деревне Заполье. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в информационном центре при администрации Пермского округа.

Специалисты построили новый тротуар, а также смонтировали современную систему уличного освещения. Работы провели на участке дороги Култаево — Нижние Муллы, который соединяет Заполье и село Култаево.

«Безопасность и комфорт наших жителей — главный приоритет. Благоустройство дороги в Заполье — это наглядный пример того, как федеральные и краевые инициативы в рамках нацпроекта работают на конкретный результат, делая жизнь в округе лучше каждый день. Мы продолжим эту работу и в других населенных пунктах, уделяя внимание как пешеходным зонам, так и дорожной сети», — отметила глава Пермского округа Ольга Андрианова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.