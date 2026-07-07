На дороге к деревне Заполье в Прикамье благоустроили пешеходную зону

«Безопасность и комфорт наших жителей — главный приоритет. Благоустройство дороги в Заполье — это наглядный пример того, как федеральные и краевые инициативы в рамках нацпроекта работают на конкретный результат, делая жизнь в округе лучше каждый день. Мы продолжим эту работу и в других населенных пунктах, уделяя внимание как пешеходным зонам, так и дорожной сети», — отметила глава Пермского округа Ольга Андрианова.