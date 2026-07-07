Суд оставил в силе приговор осужденному за экстремизм нижегородцу

Суд Нижегородской области подтвердил законность приговора в отношении жителя Выксунского округа, осуждённого по экстремистской статье. Мужчина останется в местах лишения свободы — апелляционная инстанция не стала менять назначенное ранее наказание в виде семи лет заключения, о чём проинформировала пресс‑служба областного суда.
Согласно материалам дела, в марте этого года фигуранта признали виновным в причастности к запрещённой в России экстремистской организации: он участвовал в её деятельности и занимался сбором средств.
Установлено, что собранные деньги направлялись на поддержание работы международного общественного движения, признанного экстремистским, а также на обеспечение лиц, отбывающих наказание и разделяющих идеологию этой структуры.
Адвокат осуждённого обжаловал решение суда — в апелляционной жалобе он оспаривал связь подзащитного с противоправными объединениями и настаивал на повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции. Однако судебная коллегия сочла назначенное наказание адекватным тяжести преступления и отклонила апелляцию.
Осуждённый будет отбывать срок в колонии общего режима. Помимо основного наказания, суд наложил дополнительные ограничения: на три года ему запрещено руководить общественными объединениями или принимать участие в их работе, а также предусмотрено ограничение свободы сроком на один год.
Ранее нижегородку осудили за участие в деятельности экстремистских организаций.