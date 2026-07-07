Суд оставил в силе приговор осужденному за экстремизм нижегородцу

Осуждённый будет отбывать срок в колонии общего режима. Помимо основного наказания, суд наложил дополнительные ограничения: на три года ему запрещено руководить общественными объединениями или принимать участие в их работе, а также предусмотрено ограничение свободы сроком на один год.