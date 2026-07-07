Проект реконструкции тоннелей Ржавки в Нижнем Новгороде не одобрили

На разработку проектной документации из городского бюджета было выделено 54,5 млн рублей. Проект предусматривал восстановление части гидротехнических сооружений, строительство новых тоннелей, изменение отдельных участков русла Ржавки и модернизацию системы, которая защищает Канавинский, Автозаводский и Ленинский районы от подтоплений. Реконструкция гидротоннелей необходима для начала строительства дублера проспекта Ленина.