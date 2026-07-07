Проект реконструкции тоннелей Ржавки в Нижнем Новгороде не одобрили

Проект реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Нижнем Новгороде не прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Экспертизу проводило ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Застройщиком выступает МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». Проектную документацию подготовили ООО фирма «Промсвет», ООО «Инженерный центр “Градус”», ООО «Стройтех» и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Проверка касалась проектной документации и результатов инженерных изысканий для работ в районе впадения Шуваловского канала и реки Ржавки в Оку.
На разработку проектной документации из городского бюджета было выделено 54,5 млн рублей. Проект предусматривал восстановление части гидротехнических сооружений, строительство новых тоннелей, изменение отдельных участков русла Ржавки и модернизацию системы, которая защищает Канавинский, Автозаводский и Ленинский районы от подтоплений. Реконструкция гидротоннелей необходима для начала строительства дублера проспекта Ленина.
Ранее сообщалось, что еще один завод решили построить под Нижним Новгородом.