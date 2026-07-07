О чём вспомнил в юбилей директор СДК

Кто-то называет нынешние годы временем переоценки ценностей, кто-то — возвращением к истокам. В уютном Доме культуры Колхозной Ахтубы — небольшого поселения под Волгоградом — недавно собирались люди, для которых народная, казачья песня не просто любимое дело, а часть души. Повод был, можно сказать, частный и житейский — юбилей директора СДК поселка Владимира Викторовича Новиченко. Но вылилось все в задушевную встречу единомышленников, настоящий триумф русского народного творчества и качественной российской эстрады.
Проигранный спор.
В ДК маленького поселения за Волгой съехался с поздравлениями без преувеличения весь цвет волгоградских народников. И зал был заполнен зрителями до отказа. Даже в проходах стояли люди. Что, безусловно, красноречиво говорило не только об авторитете самого юбиляра, но и о том, что этот неравнодушный человек смог привить односельчанам искреннюю любовь к народной музыке и песне.
Когда со сцены Владимира Новиченко поздравлял глава поселения Колхозная Ахтуба Владимир Рыбников, он напомнил юбиляру о недавнем дружеском споре: «Ты говорил, что мест в зале хватит всем, а я сказал, что люди даже будут стоять в проходах. На юбилее у талантливого творческого человека и не могло быть иначе. Десять лет мы работаем бок о бок, и за это время ДК действительно преобразился — новые коллективы, новые инструменты, новое оборудование, новый зал. А самое главное — особая творческая атмосфера! У тебя много друзей по всему миру, для которых творчество — не пустой звук!».
Не мог быть другим.
Владимир Викторович и не мог быть другим. Родился в семье людей, которые тяготы войны и Сталинградской битвы вынесли на хрупких своих плечах, будучи совсем детьми. Мама Мария Дмитриевна пережила войну 3-летней малюткой, отец юбиляра Виктор Павлович Новиченко 12-летним пацаном возил на санях боеприпасы оборонявшим Сталинград бойцам.
А еще Виктор Павлович — самородок, баянист от Бога. Как-то мама на отложенные для особого случая 100 рублей купила единственному сыну подержанный баян — уж очень просил. Тот самоучкой освоил его так, что то и дело приходили к нему с просьбой поиграть и спеть на свадьбах. Замечательно пела и мама юбиляра Мария Дмитриевна.
Так что сын, с детства живший в творческой атмосфере, не видел для себя другой судьбы. Закончил музыкальную школу, которая открылась в Краснослободске практически рядом, потом поступил в Волгоградское музыкальное училище имени Серебрякова.
В «Серебряковке» ему посчастливилось постигать азы виртуозной игры на баяне у заслуженного деятеля искусств России Юрия Баранова, имя которого занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Преподавал у Новиченко и Сергей Пищальников, который в свое время учил нашего прославленного земляка, композитора-песенника Владимира Мигулю.
Повезло Владимиру Викторовичу с преподавателями и в Саратовской консерватории имени Собинова. А вот инструмент даже выбирать не пришлось — конечно, баян, как папа.
Кстати, старшая сестра Владимира Викторовича Валентина тоже творческий талантливый человек, работает рядом с братом в его же ДК, обучает детей игре на фортепиано и синтезаторе.
Маленькая Швейцария в маленьком поселке.
Унаследовал от родителей Владимир Новиченко не только музыкальный и певческий талант, но и твердый характер, умение не сдаваться, доводить начатое дело до конца. ДК в поселке Колхозная Ахтуба — красивое ухоженное место притяжения для сельчан, которому могут позавидовать иные центры культуры в крупных городах.
Ремонт произведен не только внутри центра культуры. Наведен порядок и на прилегающей территории. С любовью посажены даже символы России березки. Но, по словам самого Владимира Викторовича, он целенаправленно создавал здесь еще и своеобразную маленькую Швейцарию.
Вообще, так обычно называют зеленые живописные ландшафты. И Волго-Ахтубинская пойма в этом смысле могла бы составить конкуренцию какой угодно точке на карте мира. Но в случае с Владимиром Викторовичем и его детищем в поселении Колхозная Ахтуба эта ассоциация имеет более чем конкретную отсылку.
В непростые 90-е ездил Новиченко с другом работать в Европу. И, как это ни странно, баянист Владимир Новиченко и балалаечник Дмитрий Филиппов нашли там много и благодарных зрителей, и талантливых людей, искренне изучающих культуру разных стран мира, уважающих самобытность.
Первой страной, где оценили их талант, оказалась Швейцария. Однажды на улице Берна восторженных зрителей оказалось так много, что перекрыли они дорогу знаменитому швейцарскому трамваю.
Там же встретили артисты искренних друзей, которые помогали не только с жильем, но и с организацией выступлений и концертов. Чем доказывали — интеллигентные образованные люди где угодно наведут мосты взаимовыручки и понимания. Новиченко и сейчас, в непростые времена, верит, что здравый смысл в конечном итоге победит, и на первый план в Европе выйдут наконец люди, для которых понятие о диалоге в самом широком смысле этого слова окажется не пустым звуком.
«Швейцарка Беттина Энгель, услышав в Берне наше выступление, была настолько впечатлена, что даже захотела взять у Дмитрия уроки игры на балалайке. Во время их занятий я сидел в кресле и спал — устроились мы тогда не очень комфортно. Так она позвала жить к себе, что для европейцев совсем не свойственно. Она и ее супруг Андрэ стали потом не просто друзьями, но и организовывали наши концерты и выступления, познакомили с многими интересными людьми», — вспоминает Владимир Новиченко.
Простота Майи Плисецкой.
До сих пор в памяти Владимира Викторовича Новиченко щедрость духа и харизма Йоста Криппендорфа —одного из отцов-основателей концепции устойчивого туризма, преподавателя, ученого—исследователя, директора научно-исследовательского института досуга и туризма в Берне. Было и знакомство с Любашей Манц — легендой русской Швейцарии. Владелица сети элитных отелей в близком общении оказалась простым приятным человеком, замечательным другом.
Любаша Манц (в девичестве Любовь Грубер) даже пригласила Владимира и Дмитрия отметить русский Старый Новый год в Швейцарии. То 13 января 1996 года запомнили друзья навсегда.
Среди высоких гостей того вечера оказались прославленная балерина Майя Михайловна Плисецкая и композитор Родион Константинович Щедрин, с которыми Новиченко и Филиппову даже посчастливилось сделать фото, поговорить. И особенно запало в душу, насколько просты в общении великая балерина и ее не менее знаменитый супруг.
Удержать на плаву.
Возвращались друзья в Европу с гастролями не раз, но родные теплые степи к берега любимой Волги не забывали. И хотя в суровые 90-е культура была в нашей стране не особенно в чести, а уж народные музыка и песня вообще переживали период чуть ли не забвения, Владимир Новиченко не переставал верить, что именно народный фольклор нужен людям, что обращение к истокам удержит на плаву оказавшуюся на перепутье страну.
В общеобразовательной школе № 4 города Краснослободска создал баянист-народник Новиченко вокальный ансамбль «Слободушка». Его искреннее желание научить детей исполнять народную музыку поддержала директор школы Людмила Александровна Блинкова. А потом и директор детской школы искусств Краснослободска Николай Тимофеевич Колокольников.
И «Слободушка» не просто побеждала на конкурсах и фестивалях, ее выпускники стали поступать в музыкальные заведения Волгограда.
Не все ее воспитанники выбрали эту стезю своей профессией, но любовь к народному творчеству, привитая с детства, сохранилась в каждом из них. Жива «Слободушка» и сейчас, ансамблю 33 года, и руководит коллективом одна из его прошлых участниц прекрасная певунья Анна Додина (Горшкова). Кстати, в свое время выступал в «Слободушке» и сын Владимира Викторовича Иван.
Мыслить широко.
Владимир Викторович умеет опираться на талантливых людей, искренне влюбленных в народную песню, качественную эстраду. Собирая коллективы на свой юбилей в ДК поселения Колхозная Ахтуба, он подчеркнул, что это его друзья еще со студенческих лет, люди, с которыми пересекался по жизни.
Чтобы поздравить юбиляра собрались в одном зале Государственный ансамбль «Казачья воля» во главе с его художественным руководителем заслуженным работником культуры РФ Николаем Семененко, ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» под руководством заслуженного артиста России Геннадия Сипотенкова, известная исполнительница народных песен Раиса Щербакова.
Поздравляли юбиляра и его студенческие друзья — лауреат международных конкурсов Станислав Малых, художественный руководитель и главный дирижер оркестра русских народных инструментов имени Калинина Галина Иванкова.
Кстати, с этим прославленным нынче дирижером Новиченко играл еще студентом в оркестре русских народных инструментов под началом Георгия Саенко в Волгоградском училище искусств имени Серебрякова.
Выступали на концерте и артисты, которые работают в СДК Колхозная Ахтуба — хореографические коллективы «Ретро+», «Грация», солисты Ангелина Худайбергенова, Иван Новиченко. С удовольствием пел и играл и сам юбиляр.
Значит, есть продолжение у народной музыки, растут свои почитатели своего родного и у подрастающего поколения. И если народные коллективы собрали полный зал, значит, народное творчество и фольклор по-прежнему будоражат души и способны найти поклонников. И даже юбилей отдельно взятого человека может стать большим событием, если этот человек умеет дружить и способен мыслить масштабно, по-государственному.