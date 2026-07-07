Автомобиль с 4 детьми застрял на берегу Красноярского водохранилища из-за дождя

В Красноярском крае из-за сильных дождей 6 июля спасателям пришлось дважды эвакуировать терпящие бедствие семьи с детьми. Так, накануне вечером в ловушке бездорожья на берегу Красноярского водохранилища в районе поселка Чесноки застрял легковой автомобиль, в котором находились женщина и четверо детей. Вытащить машину не смог даже грузовик «Урал» — просто не смог подъехать к месту ЧП. Женщина обратилась за помощью по телефону 112. Сотрудники Новосёловской спасательной станции подъехали к берегу со стороны водохранилища и вывезли женщину и детей на лодке. Также накануне вечером на берегу озера Усовое в районе города Зеленогорска на бездорожье забуксовала легковушка, в которой находились двое взрослых и двое детей. Водитель также позвонил по телефону 112. Сотрудники Зеленогорского ПСО на внедорожнике эвакуировали семью в город. Сегодня в центральных и южных муниципальных округах края местами вновь ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер 15—20 м/с, местами 25 м/с и более, — предупреждают спасатели.