Грозовой фронт из Прикамья движется на Свердловскую область

В Пермском крае действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.
После нескольких дней изнуряющей жары на Прикамье обрушились грозы и сильный ветер. В минтербезе пояснили, что 7 июля на территории региона возможны ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 23−28 метров в секунду.
Понедельник 6 июля стал самым жарким днем в этом году, температура воздуха местами превышала 30 градусов. А вечером ударила гроза. Шторм прошел в Кудымкаре, Гайнах, Кочево, в Косе выпал град.
На 7 июля синоптики прогнозируют спад жары до 24 градусов, дожди и шквалистый ветер местами сохранятся. На реках возможен дождевой паводок.
Между тем, в Свердловской области грозовой фронт из Пермского края ожидается 7 июля. Он принесет дождь, ураган, не исключено что и град.
Кстати.
В Курганской области сохраняется аномальная жара: с 8 по 12 июля там ожидается среднесуточная температура выше нормы на 7 градусов и более, в отдельных районах прогнозируется до 36−37°.