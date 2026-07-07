Дружба с Манц, знакомство с Плисецкой. О чём вспомнил в юбилей директор СДК

Когда со сцены Владимира Новиченко поздравлял глава поселения Колхозная Ахтуба Владимир Рыбников, он напомнил юбиляру о недавнем дружеском споре: «Ты говорил, что мест в зале хватит всем, а я сказал, что люди даже будут стоять в проходах. На юбилее у талантливого творческого человека и не могло быть иначе. Десять лет мы работаем бок о бок, и за это время ДК действительно преобразился — новые коллективы, новые инструменты, новое оборудование, новый зал. А самое главное — особая творческая атмосфера! У тебя много друзей по всему миру, для которых творчество — не пустой звук!».