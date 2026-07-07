Красноярцев предупредили о рисках на воде во время празднования Ивана Купалы

С начала лета на водоемах региона погибли уже 28 человек, в том числе 4 ребенка. Специалисты напоминают, что купаться безопаснее только на официально оборудованных пляжах и в местах массового отдыха, где есть спасательные посты. В «диких» местах перед заходом в воду нужно проверить дно: там не должно быть коряг, арматуры, стекла, глубоких ям и резких перепадов.