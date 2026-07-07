Красноярцев предупредили о рисках на воде во время празднования Ивана Купалы

Жителей Красноярского края призвали соблюдать правила безопасности на воде во время празднования Ивана Купалы и в другие летние дни.
С начала лета на водоемах региона погибли уже 28 человек, в том числе 4 ребенка. Специалисты напоминают, что купаться безопаснее только на официально оборудованных пляжах и в местах массового отдыха, где есть спасательные посты. В «диких» местах перед заходом в воду нужно проверить дно: там не должно быть коряг, арматуры, стекла, глубоких ям и резких перепадов.
Также стоит избегать участков с сильным течением, водоворотами, зарослями водорослей и крутыми берегами. Купаться ночью опасно: в темноте сложно оценить глубину, увидеть препятствия или заметить человека, которому нужна помощь. Заходить в воду нужно постепенно, чтобы избежать спазма сосудов и судорог.
Нельзя заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах вниз головой и устраивать дальние заплывы на спор. Особенно опасно заходить в воду после алкоголя. Спиртное нарушает координацию, замедляет реакцию и создает ложное ощущение безопасности. Детей нельзя оставлять у воды без присмотра даже на несколько секунд, в том числе на мелководье.
Если человек тонет, нужно сразу звонить по номеру 112. Помогать самостоятельно стоит только в том случае, если вы уверены в своих силах. Лучше бросить пострадавшему спасательный круг, палку или веревку. Подплывать к паникующему человеку нужно сзади, чтобы он не схватил спасателя и не утянул его под воду.