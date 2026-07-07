Иногородние выпускники вузов могут получить до 225 тысяч рублей в Нижегородской области

Расширенную программу поддержки молодых специалистов запускает Нижегородская область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Приезжающие в регион из других субъектов РФ студенты-выпускники при трудоустройстве на нижегородские предприятия смогут получить единовременно 225 тысяч рублей.
«Расширенная программа поддержки молодых специалистов включает “подъемный” капитал для комфортного старта — на оплату аренды жилья, переезд и первые бытовые расходы. Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Выплата реализуется в рамках проекта «Мобильность 1.0».
«Проект решает две важные задачи: закрывает потребность предприятий в специалистах и дает молодым профессионалам реальную финансовую поддержку», — отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Для получения выплаты соискатель должен иметь российское гражданство и заключить трудовой договор на полный рабочий день.
«Важно, чтобы молодые люди не просто приезжали в регион за качественным образованием, но и связывали с Нижегородской областью свою жизнь», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Поддержка доступна специалистам, прибывшим в Нижегородскую область из субъектов, которые не входят в утвержденный Правительством РФ перечень приоритетных для привлечения трудовых ресурсов. В список таких исключений входят Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, Псковская, Магаданская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Амурская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Кировская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области, Камчатский, Пермский, Приморский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский края, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия).
225 тысяч рублей — это совокупная сумма гарантированной поддержки на обустройство. Выплаты предоставляются либо в виде итоговой единовременной суммы, либо дополнительно к уже компенсированным транспортным расходам.
Подробную консультацию можно получить по телефону (831) 410−41−41.
Напомним, что поддержка молодых специалистов отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется в РФ по поручению Владимира Путина.