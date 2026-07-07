В Пермском крае открыли прием заявок на конкурс архитектурных проектов

К участию приглашаются специалисты в возрасте до 35 лет, работающие в сфере архитектуры, градостроительства, территориального планирования, благоустройства, дизайна интерьеров, светового дизайна, а также создания малых архитектурных форм и других профильных направлений. Участники смогут представить как реализованные проекты, так и достижения в развитии собственного бизнеса в области архитектуры, дизайна, благоустройства и градостроительства.