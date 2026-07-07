В Пермском крае открыли прием заявок на конкурс архитектурных проектов

В Пермском крае начался прием заявок на региональный конкурс архитектурных, градостроительных и инфраструктурных проектов. Победителей определят в рамках II Пермского форума развития «Города будущего».
Как отметила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина, конкурс дает специалистам возможность представить свои проекты профессиональному сообществу, обменяться опытом и продемонстрировать решения, которые делают города современнее и комфортнее для жизни.
Принять участие могут органы местного самоуправления, архитектурные бюро, застройщики, проектные и другие организации, реализующие проекты на территории Пермского края.
Прием заявок продлится до 31 июля. Подробная информация об условиях участия размещена в положении о конкурсе.
Победителей объявят во время II Пермского форума развития «Города будущего», который объединит представителей профессионального сообщества для обсуждения актуальных вопросов развития городов и территорий.
Одновременно в регионе продолжается прием заявок на региональный этап Всероссийской премии «Молодой предприниматель России» в номинации «Молодежь в архитектуре».
К участию приглашаются специалисты в возрасте до 35 лет, работающие в сфере архитектуры, градостроительства, территориального планирования, благоустройства, дизайна интерьеров, светового дизайна, а также создания малых архитектурных форм и других профильных направлений. Участники смогут представить как реализованные проекты, так и достижения в развитии собственного бизнеса в области архитектуры, дизайна, благоустройства и градостроительства.
Подать заявку на региональный этап можно до 31 июля, направив документы на электронную почту gbupk_itp@permgenplan.ru. Подробные условия участия опубликованы в положении.
Кроме того, предусмотрена возможность сразу зарегистрироваться на федеральный этап через платформу «Молодежь — развивайся РФ», минуя региональный отбор. При этом участники, выбравшие такой вариант, не смогут воспользоваться дополнительными возможностями, которые предусмотрены для конкурсантов регионального этапа.