Спасатели деблокировали попавшего в массовое ДТП мужчину в Нижнем Новгороде

Сотрудники МЧС деблокировали из автомобиля мужчину, который попал в массовое ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария случилась в центре города 7 июля. Известно, что столкнулись три легковых автомобиля. К счастью, обошлось без погибших. На месте происшествия задействовали пожарных и работников аварийно-спасательного отряда Нижегородской области. Они вытащили одного из участников ДТП из авто.
Ранее мы писали, что три человека погибли на пожарах с 29 июня по 5 июля в Нижегородской области.
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