В Волжском простятся с бывшим мэром Анатолием Ширяевым

Волжане запомнили его как простого человека, к которому можно было без проблем прийти в рабочий кабинет в администрации. Порой он был резок, но искренен в своих высказываниях. Сам он говорил о себе, что не нажил никакого богатства за время работы главой города, и гордился этим.