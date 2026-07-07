В США ждут конфликты на саммите НАТО в Анкаре

В Анкаре во вторник, 7 июля, открывается двухдневный саммит НАТО, который, по прогнозам американских чиновников, вряд ли «пройдет гладко». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
В Белом доме выражают серьезную неуверенность в успехе мероприятия из-за крайне напряженной атмосферы, а также открытого недовольства президента США Дональда Трампа союзниками по альянсу.
Как передает телеканал, европейские лидеры рассчитывают завершить встречу без крупных публичных конфликтов. Чтобы смягчить гнев американского лидера, они планируют представить новые амбициозные обещания в сфере оборонных расходов.
При этом, как отмечается, сам Трамп в конце июня честно признался, что он согласился на эту поездку исключительно из уважения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а если бы саммит проходил в любой другой стране, он бы его, скорее всего, проигнорировал.
Напомним, прямо накануне саммита НАТО американский лидер решил снова атаковать премьера Италии Джорджу Мелони. Он опубликовал очередной обидный мем про нее. Выпад Трампа отсылает к июньской перепалке между двумя государственными деятелями.