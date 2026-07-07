В США ждут конфликты на саммите НАТО в Анкаре

При этом, как отмечается, сам Трамп в конце июня честно признался, что он согласился на эту поездку исключительно из уважения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а если бы саммит проходил в любой другой стране, он бы его, скорее всего, проигнорировал.