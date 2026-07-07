В Красноярске открылся гастродворик с кино, музыкой и арт-маркетом

В программе — мастер-класс «Браслет из живых цветов» (8 июля), интеллектуальная игра «Громкий вопрос» (9 июля), мастер-класс «Рисуем фламинго акрилом» (12 июля), винный скетчинг «Бабочка, вино и акварель» (14 июля), встреча «Проявленность и публичность» с Антоном Денисовым из серии «Сибиряки без границ» (15 июля), пенное лото с Александром Беловым (16 июля), мастер-класс по фуд-скетчингу (19 июля), городской праздник уличной еды и музыки «ТАЙГЭЙР» (25−26 июля), кинопоказ под открытым небом (28 июля), мастер-класс «Рисуем жирафа» (29 июля), арт-маркет современного искусства «Место» (1−2 августа) и музыкальный фестиваль «Индустрия. Фест» с nttrl и ARTEMIEV (8 августа).