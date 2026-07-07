В Красноярске открылся гастродворик с кино, музыкой и арт-маркетом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 июля в центре Красноярска, во дворе креативного кластера «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, стр. 3,) открылся гастрономический дворик — летняя площадка для городских событий, еды, музыки и современного искусства.
Проект объединил Сибирский институт развития креативных индустрий, торговый комплекс «КВАНТ», фудмаркет «Артель» и дизайн-группу «АртСтиль». Площадка будет работать все лето и собирать разные форматы — от мастер-классов и игр до кинопоказов, фестивалей и арт-маркета.
В программе — мастер-класс «Браслет из живых цветов» (8 июля), интеллектуальная игра «Громкий вопрос» (9 июля), мастер-класс «Рисуем фламинго акрилом» (12 июля), винный скетчинг «Бабочка, вино и акварель» (14 июля), встреча «Проявленность и публичность» с Антоном Денисовым из серии «Сибиряки без границ» (15 июля), пенное лото с Александром Беловым (16 июля), мастер-класс по фуд-скетчингу (19 июля), городской праздник уличной еды и музыки «ТАЙГЭЙР» (25−26 июля), кинопоказ под открытым небом (28 июля), мастер-класс «Рисуем жирафа» (29 июля), арт-маркет современного искусства «Место» (1−2 августа) и музыкальный фестиваль «Индустрия. Фест» с nttrl и ARTEMIEV (8 августа).
Подробности о событиях и условиях участия публикуют Сибирский институт развития креативных индустрий, «Артель» и «КВАНТ».
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