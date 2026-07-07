Глава Белгородчины сообщил о сдвиге сроков возобновления выплат за автомобили

Компенсации возобновятся в связи с поступлением дополнительных средств — в конце июня регион должен был получить порядка 100 млн руб. из федерального бюджета. По словам белгородского врио губернатора, для соблюдения соответствия выплат страховым случаям и предотвращения завышений, коррупции и переплат создана рабочая группа, которая уже отрабатывает заявления.