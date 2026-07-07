Роналду заявил, что не считает поражение Португалии на ЧМ поводом для разочарования

Футболист Криштиану Роналду заявил, что не считает поражение сборной Португалии на чемпионате мира поводом для разочарования. По словам футболиста, он уже добился главной цели в национальной команде и чувствует себя счастливым.
— Я выиграл три трофея для Португалии. До Криштиану они не выиграли ни одного. Так что я счастлив. Главный трофей, который я завоевал в сборной, был в 2016-м. Для меня он сравним по значимости с чемпионатом мира, — сказал Роналду.
Футболист подчеркнул, что победа на чемпионате мира никогда не была для него главной мечтой. Он отметил, что считает свои достижения со сборной достаточным поводом для гордости.
После поражения Португалии в ⅛ финала чемпионата мира многие болельщики предположили, что этот матч мог стать последним для Роналду на мировых первенствах, передает Sports.
Роналду расплакался после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу. Испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над командой Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч проходил в Арлингтоне.
4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами.