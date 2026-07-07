Роналду заявил, что не считает поражение Португалии на ЧМ поводом для разочарования

— Я выиграл три трофея для Португалии. До Криштиану они не выиграли ни одного. Так что я счастлив. Главный трофей, который я завоевал в сборной, был в 2016-м. Для меня он сравним по значимости с чемпионатом мира, — сказал Роналду.