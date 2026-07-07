В РФ вступил в силу закон о запрете авторизации с помощью иностранных сервисов

В России вступил в силу закон, запрещающий владельцам сайтов и приложений использовать иностранные системы авторизации для входа пользователей. Теперь проводить авторизацию можно только с помощью российских инструментов — через номер телефона, портал «Госуслуги», биометрию или другие информационные системы, владельцем которых является гражданин РФ или российское юридическое лицо.
За неисполнение требований предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей. За повторные нарушения штрафы для организаций могут достигать 1,4 миллиона рублей.
Ранее в Госдуме разъяснили некоторые аспекты вступившего в силу закона о запрете иностранной авторизации. Глава комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что пользователи отечественных ресурсов могут продолжать входить с иностранными электронными почтами. Депутат подчеркнул, что запрет касается исключительно владельцев сайтов и приложений, а не пользователей.