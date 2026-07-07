В РФ вступил в силу закон о запрете авторизации с помощью иностранных сервисов

За неисполнение требований предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей. За повторные нарушения штрафы для организаций могут достигать 1,4 миллиона рублей.