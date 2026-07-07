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4 рейса задержаны и 2 отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту имени Чкалова продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Как сообщалось ранее, утром 7 июля в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за режима беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту имени Чкалова задержаны четыре регулярных рейса, еще два отменены. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости пассажирам предоставят напитки, питание и мягкий инвентарь.

В аэропорту также призвали пассажиров, которые только собираются выезжать, заранее проверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло. Находящимся в терминале рекомендуют следить за объявлениями по громкой связи и информацией на табло.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 7 июля.