4 рейса задержаны и 2 отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

Как сообщалось ранее, утром 7 июля в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за режима беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту имени Чкалова задержаны четыре регулярных рейса, еще два отменены. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости пассажирам предоставят напитки, питание и мягкий инвентарь.
В аэропорту также призвали пассажиров, которые только собираются выезжать, заранее проверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло. Находящимся в терминале рекомендуют следить за объявлениями по громкой связи и информацией на табло.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 7 июля.