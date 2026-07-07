4 рейса задержаны и 2 отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

Как сообщалось ранее, утром 7 июля в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за режима беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту имени Чкалова задержаны четыре регулярных рейса, еще два отменены. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.