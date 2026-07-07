Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России

— Впрочем, сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. Словакия исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов. Статистика за 2025 год говорит сама за себя: Словакия выдала гражданам РФ всего 1149 виз, и лишь 46 процентов из них были многократными, — написали в Telegram-канале АТОР.