Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России

Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ: пока визы доступны только спортсменам. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Всем россиянам, которые ранее регистрировались на подачу с иными целями, аннулируют запись. В визовых центрах заявили, что уплаченный сервисный сбор вернут в полном объеме: деньги вернутся на карту в срок от семи до 15 дней.
В АТОР рекомендовали следить за обновлениями: прием заявлений по другим целям поездки могут возобновить после августа, однако точных сроков пока нет.
— Впрочем, сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. Словакия исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов. Статистика за 2025 год говорит сама за себя: Словакия выдала гражданам РФ всего 1149 виз, и лишь 46 процентов из них были многократными, — написали в Telegram-канале АТОР.
Незадолго до этого появилась информация о том, что ЕК обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Могут ли одобрить такое ограничение, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.
25 июня визовый центр Италии сообщил россиянам об увеличении времени обработки документов на визу: теперь оно составляет более 60 дней вместо 40 суток. Согласно уведомлению, которое приводит ассоциация BLS International, увеличение сроков обработки документов тоже связано с «высоким числом заявок».