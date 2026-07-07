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В Калининграде завершила работу угольная котельная на ул. Молодой Гвардии

Всего в городе остается 18 действующих котельных, 8 из которых намерены закрыть в текущем году.

В Калининграде завершила работу малая угольная котельная на улице Молодой Гвардии. Как сообщили в мэрии города, специалисты подрядной организации накануне выполнили переключение четырех многоквартирных домов на тепловые магистрали теплоисточника «Чувашская, 4».

«На баланс “Калининградтеплосети” данная котельная была принята в начале 2000-х. В среднем теплоисточник расходовал около 550 тонн угля ежегодно. Закрытие теплоисточника значительно улучшит экологическую обстановку в районе», — отчитались в горадминистрации.

Подрядчик в ходе переключения заменил и обустроил около 820 метров тепловой сети малого диаметра. Кроме того, проект переключения потребителей предусматривал оборудование центрального теплового пункта в здании котельной.

На сегодняшний день на балансе «Калининградтеплосети» остается еще 18 действующих угольных котельных, 8 из которых планируем закрыть в текущем году.

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