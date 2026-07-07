В Нижегородской области пройдет бизнес-форум «ПроРОСТ»

«Одна из наших ключевых задач — обеспечить предпринимателям равный доступ к мерам государственной поддержки независимо от того, в каком муниципалитете Нижегородской области они ведут бизнес. Для этого мы развиваем сеть инфраструктуры поддержки. Сегодня в регионе работают 43 филиала центра “Мой бизнес”. При этом важно не только информировать бизнес о существующих возможностях, но и создавать условия для взаимодействия предпринимателей между собой. Форум “ПроРОСТ” в Дзержинске объединит эти направления работы», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.