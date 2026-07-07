В Нижегородской области пройдет бизнес-форум «ПроРОСТ»

Бизнес-форум «ПроРОСТ» пройдет в Дзержинске 9 сентября при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Одна из наших ключевых задач — обеспечить предпринимателям равный доступ к мерам государственной поддержки независимо от того, в каком муниципалитете Нижегородской области они ведут бизнес. Для этого мы развиваем сеть инфраструктуры поддержки. Сегодня в регионе работают 43 филиала центра “Мой бизнес”. При этом важно не только информировать бизнес о существующих возможностях, но и создавать условия для взаимодействия предпринимателей между собой. Форум “ПроРОСТ” в Дзержинске объединит эти направления работы», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Участники мероприятия смогут получить консультации специалистов центров «Мой бизнес» и «Честный знак», установить новые деловые контакты и найти потенциальных партнеров, посетить деловые сессии, посвященные вопросам продаж, продвижения и развития своего дела. Еще они смогут узнать о практических инструментах, которые помогают привлекать клиентов и выстраивать эффективные коммуникации, отработать навыки самопрезентации.
Кроме того, на форуме будет работать интерактивная выставочная площадка. Там для участников проведут мастер-классы. Предприниматели познакомятся с практиками мобильной фотосъемки, создания фирменного стиля, продвижения товаров и услуг и другими инструментами, которые могут быть полезны для развития собственного дела.
На форум приглашают как опытных, так и начинающих бизнесменов. Участие в мероприятии бесплатное.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.