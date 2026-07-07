Умерла Лорен Беннетт, британская певица и участница группы G.R.L

Лорен родилась в 1989 году в графстве Кент, расположенном на юго-востоке Великобритании. Путь к славе начался для нее в 17 лет после участия в популярном телевизионном проекте The X Factor. Успех на шоу открыл ей двери в большую музыку, и вскоре она вошла в состав женской поп-группы Paradiso Girls.