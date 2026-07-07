Умерла Лорен Беннетт, британская певица и участница группы G.R.L

Умерла Лорен Беннетт, британская исполнительница, знакомая миллионам по суперхиту Party Rock Anthem. Женщина, некогда блиставшая в женском коллективе G.R.L., скончалась в возрасте 37 лет. Информацию об этом трагическом событии подтвердили представители группы в соцсетях.
Музыканты выразили глубочайшее сожаление в связи с кончиной своей коллеги и подруги. Они сообщили, что потеряли любимую участницу, однако причины смерти пока не разглашаются. Близкие певицы попросили уважать их частную жизнь в этот трудный час.
Лорен родилась в 1989 году в графстве Кент, расположенном на юго-востоке Великобритании. Путь к славе начался для нее в 17 лет после участия в популярном телевизионном проекте The X Factor. Успех на шоу открыл ей двери в большую музыку, и вскоре она вошла в состав женской поп-группы Paradiso Girls.
Мировой успех пришел к певице в 2011 году, когда она выступила в качестве приглашенной вокалистки для дуэта LMFAO. Их совместная композиция Party Rock Anthem мгновенно стала гимном танцполов и разлетелась по всему миру. Впоследствии Беннетт продолжила карьеру, присоединившись к группе G.R.L., а также сотрудничала с такими известными артистами, как Pitbull и Lil Jon.
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