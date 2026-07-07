В России за год производство алкоголя сократилось на 3,1%

За полгода произведено 30,1 млн дал водки, что на 4% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 6,6%, до 3,2 млн дал, ликёро-водочных изделий выросла на 9,9%, до 8,85 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было изготовлено 45,8 млн дал (на 2,2% меньше).