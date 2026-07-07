Нижегородская Госавтоинспекция усилила борьбу с нелегальной продажей топлива

Сотрудники Госавтоинспекции усилили патрулирование дорог Нижегородской области для пресечения незаконной торговли бензином напрямую с бензовозов. Такое решение приняли по итогам заседания оперштаба по ситуации на региональном топливном рынке.
Кроме того, экипажи ДПС будут регулировать дорожное движение вблизи автозаправочных станций, где образуются очереди.
Как сообщили в правительстве Нижегородской области, инспекторы также станут информировать автомобилистов о фактическом наличии топлива на АЗС и сроках его подвоза. Эта мера должна помочь снизить скопление транспорта и не допустить блокировки движения общественного транспорта вблизи заправок.
Напомним, что 6 июля в Нижнем Новгороде провели оперштаб по ситуации с топливом в регионе. Одним из решений стало увеличение объемов поставок на АЗС со стороны нефтяных компаний. Сейчас рост составляет 29% по сравнению с концом прошлой недели. Также теперь в одни руки будут отпускать до 40 литров — такую практику уже применяют на заправках «ЛУКОЙЛа». На АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти» разрешат продажу бензина в канистры для водного транспорта и средств механизации.
Кроме того, на территории региона запустят отпуск топлива по QR-кодам. По словам главы Нижегородской области, это поможет справедливо распределять бензин в условиях его дефицита.