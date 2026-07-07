Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно спортсменам, а также на национальные визы.
Ранее оформленные записи на подачу документов с туристическими, деловыми или гостевыми целями будут аннулированы. Заявителям обещают полностью вернуть сервисный сбор в течение 7−15 дней. Ожидается, что прием возобновится после августа 2026 года.
В АТОР считают, что решение не вызовет ажиотажа. Словакия не пользуется массовым спросом. За 2025 год страна выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, в то время как лидеры направления (Италия и Франция) оформили более чем по 150 тысяч виз каждая.
Ранее Еврокомиссия не подтвердила разработку полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Официальный представитель ЕС Маркус Ламмерт заявил, что на данный момент обсуждаются «точечные меры» в рамках визовой политики, а не всеобъемлющий запрет.