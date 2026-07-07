Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам

В АТОР считают, что решение не вызовет ажиотажа. Словакия не пользуется массовым спросом. За 2025 год страна выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, в то время как лидеры направления (Италия и Франция) оформили более чем по 150 тысяч виз каждая.