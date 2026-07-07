Словакия закрыла шенген для россиян: теперь визы дают только спортсменам

Как сообщили в визовом центре страны, оформить шенгенскую визу сейчас можно лишь для участия в спортивных мероприятиях. Также продолжается приём заявлений на национальные визы — независимо от цели поездки. Заявки, которые ранее зарегистрировали на туристические, деловые и другие цели, будут аннулированы. Оплаченный сервисный сбор обещают вернуть на банковскую карту в течение 7−15 дней.