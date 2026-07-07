У людей двух профессий зарплаты растут быстрее всего: кто озолотился в этом году

Фотографы и переводчики вошли в число лидеров по росту средних зарплат в России. Об этом свидетельствуют данные статистики, пишет РИА Новости.
Быстрее всего в апреле росли доходы фотографов. В годовом выражении их средняя зарплата увеличилась в 1,6 раза. На втором месте оказались переводчики. За год их трудовые доходы выросли на 55%. У сотрудников негосударственных пенсионных фондов рост составил 50%.
Также заметно прибавили работники организаций, которые занимаются копированием записанных носителей информации. Их зарплаты увеличились на 47%. У дизайнеров средний показатель вырос на 45%.
В десятку по темпам роста также вошли юристы, разработчики строительных проектов, сотрудники звукозаписывающего бизнеса, занятые на добыче газа и работники перестрахования. Рост в этих сферах составил от 39% до 44%.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. При этом показатель учитывает доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России в апреле зарплата составила 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.
Немногим ранее эксперты отмечали, что в 2026 году рост зарплат станет более точечным. В первую очередь он затронет специалистов в дефицитных областях. Работодатели, по словам аналитиков, все чаще делают ставку не на массовый найм, а на удержание и развитие уже работающих сотрудников.