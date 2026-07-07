У людей двух профессий зарплаты растут быстрее всего: кто озолотился в этом году

Немногим ранее эксперты отмечали, что в 2026 году рост зарплат станет более точечным. В первую очередь он затронет специалистов в дефицитных областях. Работодатели, по словам аналитиков, все чаще делают ставку не на массовый найм, а на удержание и развитие уже работающих сотрудников.