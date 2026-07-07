Ко Дню семьи, любви и верности на Ямале пройдут праздничные мероприятия

Праздничные мероприятия и свадебные церемонии состоятся в Ямало-Ненецком автономном округе ко Дню семьи, любви и верности 8 июля, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Организация подобных событий отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Так, по всему Ямалу поздравят супругов, которые удостоены медали «За любовь и верность». В этом году награду получат 84 семьи, которые прожили вместе уже более 25 лет.
Свадебные торжества и юбилеи супружеской жизни в этот день состоятся не только в ЗАГСах, но и в «Юган‑парке» в селе Мужи, сквере Молодоженов в поселке Тазовском, ноябрьском этнокомплексе «НУМ», «Ямал‑Парке» и гостинице «Юрибей» в городе Салехарде, на площади Дворца торжеств в Новом Уренгое, а также у памятника святым Петру и Февронии Муромским в Надыме.
Кроме этого, ямальцев ждет увлекательная и яркая праздничная программа. Например, в Салехарде пройдет торжественное мероприятие, посвященное чествованию крепких и дружных семей на площади центра «Геолог». Команда учреждения подготовила мастер-классы, подвижные игры, яркие фотозоны и другие активности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.