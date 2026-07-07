Ко Дню семьи, любви и верности на Ямале пройдут праздничные мероприятия

Свадебные торжества и юбилеи супружеской жизни в этот день состоятся не только в ЗАГСах, но и в «Юган‑парке» в селе Мужи, сквере Молодоженов в поселке Тазовском, ноябрьском этнокомплексе «НУМ», «Ямал‑Парке» и гостинице «Юрибей» в городе Салехарде, на площади Дворца торжеств в Новом Уренгое, а также у памятника святым Петру и Февронии Муромским в Надыме.